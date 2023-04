60 uur werkstraf voor geldezel bij phishing

Een 25-jarige Oostendenaar is door de Brugse correctionele rechtbank na verzet veroordeeld tot 60 uur werkstraf voor witwassen.

De beklaagde kreeg via Snapchat een aanbod om snel geld te verdienen. De jonge Oostendenaar hapte toe en opende op vraag van de phishers een rekening bij ING. Via die rekening werd uiteindelijk ruim 2.400 euro afkomstig van phishing doorgesluisd.

Dure levensstijl

Op 1 februari 2023 veroordeelde de Brugse strafrechter hem bij verstek tot een jaar effectieve gevangenisstraf. De man tekende snel verzet aan tegen zijn veroordeling, waardoor hij al in maart een nieuw proces kreeg.

Uit de verdediging blijkt dat de beklaagde tijdens de feiten een dure levensstijl had. Zo ging hij veel uit en kocht hij vaak dure kleding. "Het is een onverstandige jeugdzonde geweest", vertelt advocaat Stijn Leliaert. In die omstandigheden vroeg de verdediging om opschorting van straf uit te spreken.

60 uur werkstraf

De rechter veroordeelde de Oostendenaar uiteindelijk tot 60 uur werkstraf. Als hij die werkstraf weigert of niet helemaal uitvoert, hangt hem acht maanden cel boven het hoofd. Daarnaast werd ook een geldsom van 1.000 euro in beslag genomen.

