600 West-Vlaamse bedrijven failliet: laagste cijfer in 10 jaar

Het aantal faillissementen in West-Vlaanderen lag het voorbije jaar - ondanks corona - op het laagste peil sinds 2011. Volgens studiebureau Graydon gingen er in 2021 een kleine 600 bedrijven failliet. Dat is dertien procent minder dan het jaar ervoor. De bouwsector is het hardst getroffen....

In de laatste 20 jaar waren er nooit eerder zo weinig faillissementen in ons land. In totaal waren er 7.000 en dat is dertien procent minder dan in 2020. "Ondanks alle tijdelijke steunmaatregelen van de overheid zien we dat een deel bedrijven zwaar in moeilijkheden zitten door de coronacrisis", vertelt Eric Van den Broele van Graydon.

Hoe zit het in West-Vlaanderen?

Als we kijken naar onze provincie, hebben 602 bedrijven in 2021 de boeken dicht gedaan. In 2020 waren dat er nog 692 (-13%) en tien jaar geleden zelfs nog 832 (-28%). Het recordaantal faillissementen zien we in 2014: 1030. Hoewel de cijfers in West-Vlaanderen dus lager liggen dan andere jaren, zijn er provincies die het beter doen. Zo telt Limburg het minste faillissementsvonnissen in Vlaanderen (476) en Luxemburg heeft het laagste aantal in heel België (93). Enkel Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Luik doen het slechter dan West-Vlaanderen.

Dat er de voorbije 21 maanden ondanks de hevige schokken van de coronacrisis toch minder bedrijven failliet gingen, wordt verklaard door de talrijke beschermingsmaatregelen van de overheid. Het gaat dan bijvoorbeeld op een moratorium op faillissementen, verlenging van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, uitstel, verlaging of vrijstelling van de RSZ-betaling, crisisleningen of de uitbreiding van technische werkloosheid, illustreert Graydon.

Bouwsector grootste klap

De bouwsector bleef de belangrijkste leverancier van faillissementen in 2021. Vorig jaar gingen er 1.437 bouwondernemingen in ons land over de kop: net iets meer (+2,4 procent) dan in 2020 maar nog altijd 31,1 procent minder dan in 2019. Bij de horeca was er ten opzichte van 2020 een verdere daling (-25,7 procent) van het aantal faillissementen. Ten opzichte van 2019 gaat het zelfs om een halvering. Op de derde plaats staat de kleinhandel, met 708 bedrijven die in 2021 over de kop gingen, nog altijd 45 procent minder dan in 2019.

Ook het banenverlies als gevolg van een faillissement lag in 2021 logischerwijs lager. Volgens Graydon gingen er alles samen 13.599 jobs verloren als gevolg van een faillissement. Dat zijn er ruim 28,5 procent minder dan in 2020 en 35 procent minder dan in 2019.

In vergelijking met de voorgaande jaren gingen er beduidend minder grote werkgevers over kop. De meeste jobs gingen vorig jaar verloren in de horeca (2.475) onmiddellijk gevolgd door de bouwnijverheid (2.437 jobs) en de sector van de dienstverlening aan bedrijven (1.866 jobs). Binnen de kleinhandel kwamen er 1.727 jobs op de helling. In Vlaanderen en in Wallonië was de bouwsector wel koploper voor wat het banenverlies betreft.