Het Gallo-Romeins weekend in Wervik is het grootste evenement over de Romeinse geschiedenis bij ons. De organisatoren willen een beeld schetsen van Wervik in de Romeinse tijd. Dit doen ze met spelen en gladiatoren, een tentenkamp en ambachten en zelfs de kruisiging van een terdoodveroordeelde. Opvallend is dat heel wat scholen op het Gallo-Romeins weekend afkomen.