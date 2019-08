6.000 bezoekers voor zwemzone Coupure in Brugge

In Brugge heeft de recreatieve zwemzone in de Coupure zo'n 6.000 bezoekers gelokt. Zo'n 2.000 mensen kwamen zwemmen en 4.000 kwamen vertoefden op het ponton.

Voor het eerst kon er in de zomervakantie dagelijks gezwommen worden in de binnenstad.

'Sinds het begin van de zomervakantie kan iedereen dagelijks, van 11 tot 20 uur, en onder het toeziend oog van redders een duik nemen in het verfrissende water van de Coupure', zegt de Stad Brugge. 'De stad organiseert deze openlucht zwemzone in navolging van eerdere experimenten tijdens de Triënnales van 2015 en 2018. Op zondag 1 september sluit de zwemzone de deuren.'

Schepen van Sport Franky Demon blikt alvast tevreden terug: ‘Tot op vandaag, woensdag, telden we ruim 1700 zwemmers en iets meer dan 3600 niet-zwemmende bezoekers van het ponton. Met de warme dagen deze week en komend weekend erbij denken we te zullen afklokken op een tweeduizendtal zwemmers en het dubbel aantal personen die kwamen ontspannen op het ponton. Een tiental zwemmers komt zelfs bijna dagelijks enkele baantjes trekken in het hart van de binnenstad.’

Waterkwaliteit zeer goed

Het water bracht verkoeling tijdens de warme zomerdagen. In juli was de zwemzone voorlopig iets meer in trek dan in augustus. De gemiddelde watertemperatuur was ook iets warmer 22.3°C in juli tov 19.5°C in augustus. De waterkwaliteit werd in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wekelijks gecontroleerd en werd steeds als ‘zeer goed’ bestempeld. Voor blauwalgen, die soms snel kunnen opkomen bij warm weer en gezondheidsrisico’s als hoofdpijn en braken kunnen veroorzaken, was er op geen enkel moment gevaar, zo bleek uit de testen. De maatregelen voor een goede waterkwaliteit die werden genomen door de Stad misten hun effect niet. Ook de reactie van passanten en bezoekers op de zwemzone waren uitermate positief.

Schepen Demon vult aan: ‘We kregen zeer veel leuke reacties binnen. We kunnen spreken van een zeer geslaagde en ook een veilige editie. De aanwezigheid van voldoende gediplomeerde redders, de bredere openingsuren en het extra nachttoezicht bleken tot nu toe een echte meerwaarde. We evalueren de zwemzone verder in de loop van de maand september en bekijken wat de mogelijkheden zijn voor volgend jaar.’

De zwemzone is ongeveer dertig meter lang, 14 meter breed en 2,5 meter diep. Een klein peuterbadje (ongeveer 15cm diep) zorgt voor verfrissing bij de allerkleinsten.