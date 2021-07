6.000 papieren strandbloemen kleuren strand Oostende

Twee weken lang hebben kinderen, (groot)ouders, vrienden en familie uit Vlaanderen en Brussel bloemen van papier gemaakt. Een traditie die uniek is aan onze kust en die nu in de kijker wordt geplaatst. 6.000 bloemen samen toveren een kleurrijke bloemenzee. Jeugdauteur Bart Moeyaert schreef een gedicht over kinderlijke verwondering. Eén zin uit dit gedicht is verwerkt in De Grootse Bloemenzee.

Vandaag vanmiddag mogen kinderen en voorbijgangers de kleurrijke strandbloemen plukken om mee naar huis te nemen of om een winkeltje met schelpenruil te openen op het strand. Ook de artiesten die dit jaar in premiére gaan op het theaterfestival krijgen een papieren ruiker cadeau. De overige gemaakte bloemen worden geschonken aan enkele zorginstellingen.