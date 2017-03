600.000 euro voor restauratie Lakenhalle

De Lakenhalle met belfort is sinds 1940 beschermd als monument en sinds 1999 samen met 32 andere belforten, erkend als UNESCO-werelderfgoed.

Om haar macht en rijkdom te etaleren bouwde de stad Ieper in de dertiende eeuw haar openbare gebouwen in steen. De Lakenhalle en het belfort hoorden toen tot de meest indrukwekkende burgerlijke gebouwen in gotische stijl van Europa. Het kostte ongeveer 100 jaar om het volledige complex met een oppervlakte van 2.500 m² te bouwen. De Lakenhalle deed dienst als overdekte verkoop- en opslagplaats van laken aan de (nu overwelfde) waterweg, de Ieperlee. Ieper genoot in de middeleeuwen faam vanwege de goede kwaliteit van het laken.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is het complex volledig vernield, op een stuk toren en een paar muren na. Na de oorlog is een getrouwe reconstructie gebouwd die in 1967 voltooid werd. Onder aan de Lakenhallen zijn de originele stenen nog zichtbaar. Vandaag is het ‘In Flanders Fields Museum’ gevestigd in de hallen.

De restauratie van het gebouw gebeurt in functie van een nieuw stadmuseum, het ‘Yper museum’, dat de geschiedenis, het heden en de toekomst van de stad belicht. De premie dient voor de restauratie van het gedeelte waar het nieuwe stadsmuseum in zal worden ondergebracht.