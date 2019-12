60.000ste bezoeker voor museum Eperon d’Or

Zaterdag kreeg het Izegemse museum Eperon d’Or de 60.000ste bezoeker over de vloer sinds de opening in juni 2017.

Yves Vangorp van het mannenkoor Animato uit Turnhout kreeg van schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA) een geschenk. Het koor was in Izegem voor een concert met het Izegemse mannenkoor De Kerels en maakte van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan Eperon d’Or. Dirigent Wim Berteloot van De Kerels en dirigente Els Germonpré van Animato studeerden samen aan het conservatorium in Gent en bleven contact houden. Het contact resulteert dit en volgend jaar in een dubbelconcert in Izegem en Turnhout.

“Met 60.000 bezoekers in anderhalf jaar tijd kunnen we echt wel van een succesverhaal spreken”, zegt schepen Himpe. “Bij de opening hadden we geen idee hoeveel bezoekers we jaarlijks over de vloer zouden krijgen. Voor de industriële erfgoedsite in gebruik werd genomen trokken de Izegemse musea ongeveer 10.000 bezoekers per jaar. We kunnen dus spreken van een verdubbeling van het aantal bezoekers op jaarbasis.”