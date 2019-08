6,1 miljoen voor restauratie Pier Blankenberge

De wandelweg van de Pier wordt grotendeels ontmanteld, om hem daarna zo dicht mogelijk bij de historisch correcte dimensies weer op te bouwen. Daarvoor wordt teruggegrepen naar het uitzicht van de oorspronkelijke betonnen pier uit de jaren dertig. In het originele ontwerp waren de betonnen kolommen een stuk slanker dan in de huidige toestand.

Oudste pier aan Atlantische kust

De geschiedenis van de pier gaat terug tot 1894. Het is de oudste pier aan de Atlantische kust van Europa en een pareltje van art-decostijl. "De Pier van Blankenberge is deel van ons collectief bewustzijn", zegt Weyts. "Hij domineert de hele kustlijn ter hoogte van Blankenberge, maar maakt al lang niet meer de beste indruk. Op basis van de oorspronkelijke plannen gaan we de Pier nu herbouwen in wit beton, wat hem ook beter zal wapenen tegen de tand des tijds."