6,2 miljoen euro relancesteun voor West-Vlaamse toerismesector

Bezoekersbeleving Brouwerij St.Bernardus BRASSERIE ST. BERNARD € 300.000 Brouwerij St. Bernardus ontwikkelt een bezoekersbeleving die de geschiedenis van de brouwerij, het brouwproces, de rijke geschiedenis van het dorp, en nog vele andere facetten van haar veelzijdige verhaal verweeft. Het parcours loopt doorheen de brouwerij, waarbij rustige kijkzones, die de bezoeker een blik op het productieproces bieden, met impulsrijke belevingen afgewisseld worden.

Vandenbulcke Chocolate Trail CONFISERIE VANDENBULCKE € 576.600 Chocolatier Vandenbulcke ontwikkelt een permanent creatief en interactief belevingsconcept rond chocolade. Daarmee zijn zij de eerste industriële chocoladeproducent die haar productiesite toeristisch ontsluit voor het grote publiek. Het belevingsconcept bestaat uit verschillende onderdelen die samen de Chocolate Trail vormen. De Chocolate Trail kan individueel of in groep, met of zonder gids gevolgd worden.

De Waterhalle: Een (Brugs) wereldwonder als bron van inspiratie voor verschillende Vlaamse Meesters Historium € 271.289 Historium breidt haar bezoekersbeleving uit door enkele authentieke werken van Vlaamse Meesters die een connectie met de Waterhalle hebben terug naar de plek van inspiratie te brengen. Dit werk zal dienen als model voor de ontwikkeling van een Augmented Reality maquette van de Waterhalle. Historium wenst met dit project zowel de internationale, als de plaatselijke bezoeker aan te spreken.

Brouwerijbezoek 2.0 HUISBROUWERIJ DE HALVE MAAN € 300.000 Het brouwerijbezoek krijgt met de integratie van licht- en videoconcepten een serieuze facelift. Bedoeling is dat de bezoeker ook datgene wat niet op de site zelf aanwezig of te zien is, kan beleven. Zo hoopt de brouwerij niet enkel haar rijke geschiedenis in de verf te zetten, maar de bezoeker ook met de bierpijplijn en de bottelarij kennis te laten maken.

Permeke is een meervoud Mu.ZEE - Kunstmuseum aan Zee, Collecties van de Vlaamse Gemeenschap en de stad Oostende € 414.600 Constant Permeke wordt terug op de nationale en internationale kaart gezet. De eenzijdige perceptie op het oeuvre van de kunstenaar wordt opengetrokken. Het domein ‘De vier winden’ wordt opengesteld voor het grote publiek. Er wordt geïnvesteerd in de tuin en zijn ontsluiting. De toegankelijkheid van het woonhuis wordt aangepakt.

Inrichting van de duintuin en inrichting multifunctionele belevingspunten voor de natuurgebieden van de Westkust in de duintuin van Duinpanne Provincie West-Vlaanderen € 125.000 Duinpanne ontwikkelt een reeks multifunctionele belevingspunten. Middels deze blevingspunten leert de natuurtoerist de streek beter kennen en naar waarde schatten. De duintuin is het ideale vertrekpunt voor deze ontdekkingstocht. In de Duintuin worden zes microbiotopen ontwikkeld, die de historische successie van duingebieden voor moeten stellen.

Inrichting nieuw multifunctioneel servicepunt en belevingsvolle pleisterplaats langs het fiets- en wandelnetwerk in het Provinciedomein Atlantikwall Raversyde Provincie West-Vlaanderen € 323.795 Het fiets- en wandelnetwerk in het Provinciedomein Atlantikwal Raversyde wordt een nieuw multifunctioneel servicepunt en belevingsvolle pleisterplaats rijker. De beleving bestaat uit een 3D-model van het landschap en de bewoning zoals ze ooit geweest zijn. De globale scenografische visie voor de buitenomgeving wordt herzien.

Sacred Masters Sacred Books Bruges € 449.410 Sacred Masters verbindt enkele religieuze sites - kloosters en kerken - in Brugge. De applicatie die daartoe ontwikkeld wordt, is opgevat als audiotour waarmee de Vlaamse Meesters in situ voor de bezoeker ontsloten worden. De app brengt ook de verhalen van de religieuzen en de plek waar zij wonen en zorg voor dragen. Sared Masters ontwikkelt een mobiele digitale assistent die het onthaal van de bezoeker verzorgt.

MEMLING GESPOT: op zoek naar de Avatars van de Vlaamse Meesters Stad Brugge € 596.385 Stad Brugge ontsluit de werken van Hans Memling in het Sint-Janshospitaal, in de stad, en thuis. De werken van Hans Memling worden met een multimediale en immersieve beleving in de indrukwekkende zolder van het middeleeuwse hospitaal tot leven gebracht. Er wordt een wandelparcours ontwikkeld met stopplekken verbonden aan het leven van Hans Memling. Een nieuw online platform laat geïnteresseerden toe om de kunstwerken via hoogkwalitatieve beelden te bestuderen.

VEERKRACHT voor Landschap en Natuur Stad Diksmuide € 437.629 VEERKRACHT voor Landschap en Natuur ontwikkelt vijf potentiële pleisterplekken aan de waterkant van de IJzer. Het worden exclusieve rust- en belevingspunten voor recreant en toerist. De nieuwe infrastructuur en bijhorende veerfaciliteiten versterken de recreatieve netwerken in de IJzervallei.

ABBY Kortrijk - een plek voor reflectie in het Begijnhofpark Stad Kortrijk € 38.400 Spiegelletters in het Begijnhofpark langs de Heuvel- en Vlaanderenroute worden een nieuw, uniek en speels belevingselement met een uitgesproken fotogeniek karakter en een betekenisvolle symboliek. Ze zetten de ABBY-site in de kijker en nodigen de fietser uit om even halt te houden en van een welverdiende pauze te genieten.

Ensorpad- inrichting omgeving Duinenkerk Stad Oostende € 876.120 Oostende bouwt een recreationele fietshub die de verschillende troeven in het gebied rond de Ensorkerk met elkaar verbindt. De interactie van een breed spectrum aan bezoekers, van mens tot dier, wordt mogelijk gemaakt. Oostende wordt nog meer op de kaart gezet als Ensorstad bij uitstek.

Voetweg 54 Stad Poperinge € 20.130 Voetweg 54 wordt ontsloten en het wandelnetwerk in Poperinge wordt uitgebreid. Er worden op extra faciliteiten voor wandelaars geplaatst. De inrichting wordt kindvriendelijk en de beleving familiaal.

Beleef Adriaen Willaert Stad Roeselare € 83.100 ‘Beleef Adriaen Willaert’ zet in op de conceptontwikkeling en inrichting van een fysieke, multimediale belevingsplek rond Vlaamse Meester in de polyfonie Adriaen Willaert. Dit betekent een verdere toeristische ontsluiting van het Roeselaarse cultuurhistorisch erfgoed en van een Vlaamse niche met internationale uitstraling

Claus bij de Leie (werktitel) Stad Waregem € 150.000 Stad Waregem ontwikkelt een beleving met een digitale component rond het leven en werk van kunstschilder Emile Claus in diens geboortedorp Sint-Eloois-Vijve. Bedoeling van het project is om bezoekers in de bijzondere wereld van de kunst en het leven van Claus mee te nemen. Het project wil zowel de inwoners van de eigen stad en regio, alsook bezoekers uit andere regio’s en het buitenland betrekken.

Oostendse gevels worden digitale Ensor-hotspots TOERISME OOSTENDE € 94.500 “De Baden van Oostende” is één van James Ensors meest iconische werken. Het schilderij is een mozaïek van kleurrijke personages en badgasten rond het fin de siècle. Met dit project brengt de stad Oostende Ensors personages van het schilderij naar het straatbeeld. Een streetartist bootst de figuren na op Oostendse gevels. De verschillende muurschilderingen zullen samen een artistiek parcours en digitaal belevingsproject vormen. Kan jij alle figuren spotten?

Thuis in de wereld van Léon Spilliaert: van Spilliaert-lab, pilootbeleving tot digitale app. TOERISME OOSTENDE € 214.200 Bij het grote publiek valt Léon Spilliaert nog te vaak onder de noemer “onbekend is onbemind." Daar hoopt Toerisme Oostende samen met Mu.ZEE verandering in te brengen. Ze ontwikkelen samen een fysieke bezoekersbeleving en een digitaal aanbod, waarmee de bezoeker zich een weg door het oeuvre van de kunstenaar kan banen.

Beleef de Noordzeegarnaal WESTTOER € 359.884 Het project valoriseert de Garnaal als sterk en kwalitatief Vlaams culinair product. Op de plek waar de garnaal aan land komt, wordt een permanente duiding ontwikkeld. Een nieuwe beleving met een digitale component en een community van vissers en ondernemers bieden zowel de plaatselijke inwoner, als de bezoeker de kans om de garnaal op het meest geschikte moment te proeven.

Meesterwerken van de Zee WESTTOER € 210.149 Centraal in dit project staan de vele kunstwerken van Vlaamse Meestes die een ode aan de zee brengen. Het levensverhaal van de meesters in kwestie, hun link met de kust en de kunstwerken zelf worden ontsloten voor bezoekers. De kunstwerken worden gelinkt met de plek van inspiratie, en dit in samenspraak met zowel inwoners, ondernemers, als bezoekers.

PICKN_IC_K (PICKNicken langs ICoonroutes met Klasse) WESTTOER € 280.571 PICKN_IC_K richt zich op het ontwerp en de inrichting van vier belevingsvolle picknickplekken langs de West-Vlaamse icoonroutes. Picknickkasten bieden lokale producten aan. Het project kiest voor maximaal gebruik van duurzame en recycleerbare materialen zoals metaal en hout om de milieu-impact van de infrastructuur te beperken. Het terreinmeubilair wordt in overleg met landschapsarchitecten ontworpen, zodat het maximaal in het omringende landschap geïntegreerd kan worden.