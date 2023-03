64-jarige vrouw uit Oostende dood aangetroffen in Koewacht

De vrouw die eerder deze week dood werd aangetroffen in de Nederlandse grensplaats Koewacht, is een 64-jarige vrouw uit Oostende. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen zaterdagavond.

Afgelopen dinsdag werd in Koewacht het lichaam van een vrouw gevonden aan de Emmabaan, een doorgaande weg in het Zeeuwse grensdorp. Het was al snel duidelijk dat het slachtoffer vermoedelijk met geweld om het leven werd gebracht. Het lichaam is ondertussen geïdentificeerd. Het blijkt om een 64-jarige vrouw uit Oostende te gaan.

Er werd een onderzoek gestart. "Een verdachte man van 33 jaar werd opgepakt in het buitenland", meldt het parket. "De onderzoeksrechter heeft het bevel tot aanhouding bij verstek afgeleverd." Hij stond zowel in België als in het buitenland gesignaleerd. De verdachte is een kennis van de vrouw, volgens een woordvoerder van het parket.

België heeft gevraagd om de man over te brengen naar zijn thuisland. Het Nederlandse rechercheteam zet het onderzoek samen met de Belgische politie voort, meldt de Nederlandse politie.