65 euro voor eerste komkommer

De primeurkomkommers werden op de REO Veiling aangevoerd door Nico Perneel en Jasper Haghedooren. De twee jonge en dynamische REO producenten schenken de opbrengst van de primeurverkoop aan het Kinderkankerfonds. “

De duurzame ontwikkelingen en recente innovaties op het familiebedrijf van beide jaarrondtelers bevestigen dat de West-Vlaamse komkommerteelt voortdurend moderniseert. En toch vond de primeurverkoop van vandaag op de REO Veiling zes dagen later plaats in vergelijking met vorig jaar. Bovendien werd ook maar één kistje met 14 Belgische primeurkomkommers van +300 Flandria kwaliteit aangevoerd. “Dit heeft te maken met de sombere winter met veel donkere dagen en uitzonderlijk weinig zon terwijl komkommers houden van zonneschijn. Als gevolg hiervan zullen er in het vroege voorjaar wellicht wat minder Belgische komkommers ter beschikking zijn”, leggen Jasper en Nico uit.

De Jonkman

Tinos Fruit uit Westkapelle kocht de primeurkomkommers tegen 65 euro per stuk. In totaal bracht de primeurverkoop 910 euro op voor het Kinderkankerfonds. “De primeurkomkommers komen op tafel in het restaurant De Jonkman met twee Michelin-sterren in Brugge. Chef-kok Filip Claeys volgt graag de seizoenen en werkt daarbij op een artisanale manier met jonge, verse streekproducten. De Flandria primeurkomkommers passen perfect in dit verhaal’, zegt zaakvoerder Geert Baecke van Tinos Fruit.

Grootste productregio

De REO Veiling verkocht vorig jaar 35,7 miljoen komkommers tegenover 19,5 miljoen stuks in 2009. Een verdubbeling in acht jaar! West-Vlaanderen is daarmee de grootste Belgische productieregio van komkommers. Het aanbod is het hoogst vanaf mei tot en met september.