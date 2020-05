65 nieuwe sterfgevallen door corona, 43 nieuwe ziekenhuisopnames

Er zijn de afgelopen 24 uur 65 bijkomende overlijdens door corona gerapporteerd in ons land. 43 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, 35 mochten dan weer het ziekenhuis verlaten.

65 nieuwe sterfgevallen

De voorbije 24 uur zijn 43 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Daarmee daalt het aantal nieuwe hospitalisaties, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Crisiscentrum en Sciensano. In totaal werden 330 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 148 in Vlaanderen, 155 in Wallonië en 25 in Brussel.

(lees verder onder de foto)

In totaal werden 8.761 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 65 in de voorbije 24 uur. Van die 65 overleden 34 mensen in het ziekenhuis en 31 in een woonzorgcentrum. In de woonzorgcentra werd 81 procent van de overlijdens bevestigd door een COVID-test. ​

(lees verder onder de foto)

Van de in totaal 8.761 overleden personen, stierf 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum, 0,3 procent thuis en 0,4 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn slechts 22 procent bevestigd. De andere zijn vermoede gevallen.

Er liggen momenteel 2.230 patiënten in het ziekenhuis, onder wie 465 op de intensieve zorgen. Dat is een verdere daling met 13 patiënten in de voorbije 24 uur. 282 patiënten moeten beademd worden (-17).

Nog eens 35 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal zijn sinds 15 maart 13.732 patiënten genezen verklaard.

595.531 tests

De voorbije 24 uur zijn er 10.824 tests afgenomen, wat het totaal brengt op 595.531 tests. Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. En hoewel het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert, blijft dat aantal hoog, klinkt het in het persbericht. Het Crisiscentrum en Sciensano roepen daarom op om de algemene maatregelen goed op te volgen.