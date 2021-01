65-plussers in Blankenberge straks met taxi om spuit?

Blankenberge is van plan om alle 65-plussers gratis naar het vaccinatiecentrum te brengen met de taxi.

Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard. Het zou gaan om 6.700 inwoners. Het is een voorstel en moet vrijdag nog in het schepencollege besproken worden.

Zo'n operatie gaat de stad uiteraard veel geld kosten, want per 65-plusser moeten er vier ritten gereden worden voor de twee vaccinatierondes. De inwoner betaalt niets, maar de stad zou de lokale taxichauffeurs vergoeden met een taxicheque van 7 euro per rit. Maar niet iedereen zal de taxi weliswaar gebruiken. De taxichauffeurs zijn uiteraard gewonnen voor het idee. Daardoor krijgen ze extra werk.