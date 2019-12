655 extra plaatsen voor asielzoekers in West-Vlaanderen

Vorig jaar waren hebben iets meer dan 23.000 mensen asiel aangevraagd in ons land. Dat zullen er dit jaar iets meer zijn, wellicht zo’n 27.000.

En dus moet er tijdelijk meer opvangcapaciteit komen. In West-Vlaanderen is er voorlopig een extra capaciteit van 655 bedden gecreëerd, wat niet wil zeggen dat er effectief evenveel vluchtelingen naar onze provincie komen. Bredene kan tot 300 mensen opvangen. In Brugge zijn 60 plaatsen gecreëerd. Wingene voorziet 120 bedden, Menen 75 en uiteindelijk Mesen 100 plaatsen voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen.