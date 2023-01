6,6 miljoen euro voor ontwikkeling aquacultuur in Vlaanderen

Via het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur worden in totaal 40,3 miljoen euro aan ons land toegekend waarvoor zo’n 6,6 miljoen euro specifiek voor de ontwikkeling van duurzame aquacultuur.

Aquacultuur is het duurzaam kweken van onder andere vis, schelpdieren en waterplanten. Dit kan zowel aan land als op zee en is een veelbelovende discipline, maar Vlaanderen hinkt achterop. De sector kampt met specifieke uitdagingen die ertoe leiden dat de omvangrijke investeringen in onderzoek zich te weinig vertalen naar rendabele economische activiteit.

Duurzaam antwoord

Uit een antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Tommelein aan minister van Visserij Hilde Crevits blijkt dat Vlaanderen zal kunnen rekenen op 6,6 miljoen euro ondersteuning van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van de aquacultuursector. Uit het antwoord van de minister blijkt dat er nog dit voorjaar projectoproepen zullen worden gelanceerd waarvoor selectiecriteria zullen worden vastgelegd. Als streefcijfer wordt een nieuwe productiecapaciteit van 425 ton/jaar binnen de aquacultuursector voorgelegd.

Bart Tommelein: ‘Onze zee is een bron van voedsel. Maar we zijn met steeds meer mensen en ook de zee is niet onuitputtelijk. Aquacultuur kan daar een duurzaam antwoord op zijn. We hebben in Vlaanderen al veel onderzocht en goede voornemens gemaakt omtrent aquacultuur, maar het momentum om echt de daad bij het woord te voeren is nabij. Ik ben blij dat dit momentum nu ook wordt aangegrepen.’