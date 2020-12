67.000 lichtjes: op en top Kerst bij Johan in Lauwe

In Lauwe kan je opnieuw genieten van de kerstlichtjes van Johan Henry en dat zijn er bijna 67.000.

Jaar na jaar versiert de man zijn woning met nog meer lichtjes en dat intussen al elf jaar na elkaar. Nog tot zes januari kan je naar de lichtjes gaan kijken.

Nood aan gezelligheid

Elke middag om vijf uur gaan de lichtjes aan in de Waterstraat. Er hangen er 8.000 meer dan vorig jaar, en dat brengt het totaal op 67.000 lichtjes. Tijdens deze coronapandemie zal de woning van Johan wellicht op nog meer belangstelling kunnen rekenen. Mensen hebben nood aan wat gezelligheid en zo want iedereen is ook aan het wandelen. (lees verder onder de video)