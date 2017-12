Ruim 67.000 mensen in onze provincie hebben vorig jaar een waterfactuur gekregen, zonder dat ze water verbruikt hebben. Ze moeten 106 euro betalen.

Het gaat bijvoorbeeld om senioren die in een woonzorgcentrum wonen of mensen die in het buitenland zitten en dus thuis geen water verbruiken. Toch moeten ze dus 106 euro betalen. Volgens de koepel van waterbedrijven betalen ze dat bedrag om de waterleiding te onderhouden.