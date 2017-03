680 plaatsjes in nieuw parkeergebouw

In deze nieuwe parking ‘Station-Zee’ op drie verdiepingen is plaats voor 680 auto’s. Het nieuwe parkeergebouw is een mooi voorbeeld van intermodaliteit. Zo kunnen de reizigers vanaf de parking veilig en comfortabel via een voetgangersbrug met liften en trappen rechtstreeks naar de perrons om de trein te nemen. Onder de parking komt later ook het nieuwe tramstation. Op die manier kunnen reizigers vlot overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel.

Tijdens de paasvakantie mag iedereen gratis parkeren in het nieuwe gebouw.