686.365 euro voor restauratie van Britse militaire begraafplaatsen

“In 2017 ondertekenden we met de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) een meerjarenpremieovereenkomst voor het uitvoeren van restauratiewerken op 24 Britse militaire begraafplaatsen in Vlaanderen. Gespreid over vijf jaar kan de CWGC rekenen op 3.9115.393,60 euro. De premie van bijna 700.000 euro vloeit voor uit deze meerjarenpremieovereenkomst”, stelt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

In 2019 worden volgende kerkhoven opgeknapt:

La Clytte Military Cemetery

La Laiterie Military Cemetery

La Brique Military British Cemetery​

Uit onderzoek in 2015-2016 bleek dat restauratiewerken noodzakelijk zijn om de erfgoedwaarde van de begraafplaatsen en gedenktekens te behouden, te herstellen en te versterken. Op basis van de resultaten werd een beheersplan opgesteld. Naast restauratiewerken zijn ook werken opgenomen die een betere toegankelijkheid voor minder mobiele bezoekers garanderen.