69-jarige man zwaargewond na ongeval in Beselare

Een wagen belandde vrijdagavond tegen een boom in de Markizaatstraat in de Zonnebeekse deelgemeente Beselare. De bestuurder zat gekneld en raakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde even voor 18 uur. De bestuurder, een man van 69 jaar uit Zonnebeke, zat gekneld in de verhakkelde auto. Brandweer Westhoek werd opgeroepen om hem te bevrijden. Uit vaststellingen van politiezone Arro Ieper bleek dat de man zwaargewond was, maar hij bleef aanspreekbaar en buiten levensgevaar.

De auto werd getakeld. Tijdens de interventie van de hulpdiensten hield de brandweer de straat plaatselijk afgesloten voor het verkeer.