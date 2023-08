7 jaar cel geëist voor mensensmokkel met ronddobberend bootje

Twee Irakezen hebben zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor hun aandeel in een grote mensensmokkelbende. In oktober 2021 dobberden 24 slachtoffers zelfs twee dagen rond op de Noordzee. Het openbaar ministerie eist zeven jaar en 184.000 euro boete.

De opvarenden verwittigden op 27 oktober 2021 zelf de hulpdiensten. Ze waren een tweetal dagen eerder vertrokken vanuit Noord-Frankrijk, maar hun bootje was door een defecte motor afgedreven tot voor de kust van Zeebrugge. In de buurt van het windmolenpark werden ze uiteindelijk gered. Enkele slachtoffers moesten door de helikopter naar het ziekenhuis overgebracht worden. Een van de opvarenden vertelde kort na de reddingsactie spontaan hoe de vork aan de steel zat.

Faiz A. (36) beweerde dat hij in opdracht van de echte smokkelaars de transmigranten van de Noord-Franse vluchtelingenkampen tot aan het strand had begeleid. Tijdens zijn eigenlijke verhoren trok de Irakees die verklaringen echter in. In juni 2022 werd hij door de Brugse strafrechter tot zes jaar effectieve celstraf veroordeeld.

Vrijspraak gevraagd

Het hof van beroep herleidde die straf later tot vijf jaar cel. A. wees onder andere in de richting van een zekere Omar en een zekere Sosa of Sousa. Op basis van die verklaringen konden eind 2022 in Frankrijk Wissam A. (33) en Omar H.J. (34) opgepakt worden. Ook dankzij telefonieonderzoek konden de Irakezen aan de feiten gelinkt worden.

De verdediging vraagt de vrijspraak. De beklaagden houden vol dat ze verkeerdelijk als mensensmokkelaars werden geïdentificeerd. De rechter doet uitspraak op 14 augustus.