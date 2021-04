7 mensen opgepakt na huiszoekingen in Brugs drugsonderzoek

De huiszoekingen, het waren er meerdere zegt het parket, vonden vanmorgen plaats in en om Brugge, in een onderzoek naar drugshandel. Daarbij is ook effectief drugs gevonden: 35,9 gram heroïne, 305 gram speed, 692 XTC-pillen, 29,1 gram cannabis en 6,9 gram cocaïne. Daarnaast is er ook cash geld in beslag genomen, 15.435 euro.

Er zijn voorlopig zeven mensen opgepakt. Komende uren moet duidelijk worden hoeveel van hen voor de onderzoeksrechter zullen moeten komen. Die beslist dan over de verdere aanhouding.