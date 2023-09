700 bestuurders geflitst tijdens Highlight Festival

In Ieper hebben 700 bestuurders een flitsboete gekregen omdat ze te snel hebben gereden in de buurt van de parking van het Highlight Festival van begin deze maand. Tijdens het festival was er voor de veiligheid een zone 30 ingesteld op een plaats waar je normaal 90 mag.

Het festival met 11.000 bezoekers vond plaats aan de Zuiderring in Ieper, de parking lag aan de Meenseweg. Als je naar Ieper gaat, mag je eerst 70 kilometer per uur rijden, daarna 90. Maar net daarvoor zou er maar één bord gestaan hebben dat het begin aangaf van de zone 30.

Veel automobilisten hebben dat bord niet opgemerkt. Maxim Vermeeren, gemeenteraadslid in Zonnebeke en politieraadslid van politiezone Arro Ieper schreef daarover een open brief op sociale media, die druk is gedeeld. Ook zijn vrouw kreeg twee boetes in de bus.

“Men had de snelheid gradueel kunnen verlagen van 70 naar 50 en vervolgens naar 30. Dit is niet gebeurd. Men had 200m voor de snelheidsbeperking een bord kunnen plaatsen om de mensen te verwittigen dat er verderop een snelheidsbeperking van 30 km/u zat aan te komen. Nu was er enkel 1 bord, met als gevolg een plotse en abrupte vertraging van 70 naar 30 km/u,” schrijft Vermeeren.

"Ter hoogte van de Wulvestraat werd één tijdelijk bord met snelheidsbeperking van 30km/u geplaatst, amper 50 meter verder werd de flitsradar opgesteld. Geen wonder dat er heel wat overtredingen werden vastgesteld. Zelfs al had men het bord gezien, dan nog had men geen tijd om op een veilige manier, zonder abrupt te remmen, de snelheid te minderen. Bovendien werden overtredingen vastgesteld na 22u s’ avonds. Dit op een moment waarop één bord C43 weinig zichtbaar is".

Burgemeester Emmily Talpe van Ieper zegt dat ze de zaak zal bekijken.