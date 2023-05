700 leerlingen volgen workshops rond alle mogelijke aspecten veiligheid

Zelfverdedigingstechnieken, dode hoek in het verkeer of brandveiligheid, het kwam allemaal aan bod op een speciale BeSafedag. Niet in zomaar de klas, want de leerlingen konden alles aan den lijve ondervinden.

Deze scholieren werken rond veiligheid bij hen thuis, in het verkeer maar ze leren ook andere zaken.

"Evengoed zit mentale veiligheid daar in, voedselveiligheid, de leerlingen leren koken en weten dat ze eerst de handen moeten wassen en dat een schoolkeuken anders is dan thuis koken. We willen dat op een manier doen dat het niet met een belerend vingertje is maar dat ze echt ondervinden hoe veiligheid overal aan bod komt en dat ze daar preventief mee kunnen omgaan", klinkt het.