700 ton asbest wordt uit leegstaand Heilig Hartziekenhuis gehaald

Dirk Coussée, Coussée Bouw & Project Roeselare: "Het asbest is eigenlijk gebruikt in het plakwerk. Zoveel jaren geleden gebeurde het beplakken op vezelplaten. En in die vezelplaten zit er een hoeveelheid asbest. Op vandaag gebeurt dat op een andere manier. Het grote deel van die 700 ton zit in het plakwerk verwerkt."

De sloop kan pas starten als het pand asbestvrij is. En dat is over een half jaar. Met de gebouwen verdwijnt ook een stukje Roeselaarse geschiedenis van 100 jaar oud. Er komt 4 hectare vrij vlak bij het Roeselaarse stadscentrum. De studie over de invulling van de site loopt nog.