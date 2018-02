71 ontslagen bij vroegere Reznor, bedrijf sluit de deuren

In Menen verliezen 71 mensen hun job. Het vroegere Reznor, tegenwoordig onderdeel van de Nortek-groep, sluit de deuren. Dat is vanochtend op een bijzondere ondernemingsraad bekend geraakt. Nadien werd het personeel ingelicht. Het bedrijf maakt verwarmingstoestellen.

Vandaag heeft de directie van Nortek Global HVAC Belgium de ondernemingsraad op de hoogte gebracht van haar intentie om de productie in Menen stop te zetten. De voorgestelde maatregelen zouden kunnen leiden tot het verlies van 71 banen met betrekking tot de productie. Deze evolutie heeft geen impact op de verkooporganisatie. Het bedrijf is ook van plan om een nieuw opslag- en distributiecentrum op te zetten in de regio rond Menen.

Nortek Global HVAC Belgium produceert en verkoopt luchtverwarmers, luchtbehandelingstoestellen en andere producten voor commerciële, institutionele en industriële markten in Europa. Het maakt deel uit van de business unit Global HVAC.

Sinds 1964 in Menen

Het is al sinds 1964 dat het bedrijf in Menen bestaat. Het Amerikaanse Reznor had als Europese afzetmarkten het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Nederland en Duitsland en daarom was Menen een ideale locatie voor een vestiging. In de loop der jaren waren er heel wat overnames. In het bedrijf worden jaarlijks zo’n 8.000 verwarmingstoestellen gemaakt.

De productie verhuist nu, grotendeels naar Mexico en gedeeltelijk naar Engeland. De Nortek-groep behoudt wel een magazijn en logistiek centrum in Zuid-West-Vlaanderen en dat voor 17 werknemers.

"Ik begrijp uiteraard dat deze aankondiging hard aankomt bij onze werknemers en hun gezin, aldus Chris Grammens, Directeur HVAC Belgium. "Als onze intentie wordt bevestigd, willen we een constructieve dialoog aangaan met de personeelsvertegenwoordigers, en we verwachten dat we een gepaste oplossing zullen vinden in het belang van alle betrokken werknemers".

Personeel reageert erg aangeslagen