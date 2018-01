71 (!) procent geflitst door 'monsterflitstoestel'

"De eerste controleactie leverde direct verbijsterende resultaten op. Van de 217 gecontroleerde voertuigen waren er 154 in overtreding,” zegt de Izegemse schepen van mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). “Onder andere in de Italianenlaan werd een controle gedaan in de schoolomgeving. Daar is bij de start en het einde van de lessen, net zoals aan heel wat Izegemse scholen, een zone 30 met variabele borden."

Ook bromfietsers geflitst in zone 30

Volgens commissaris van politie Carl Vyncke werden de resultaten in de Italianenlaan op 20 minuten opgemeten. “Ook een aantal bromfietsers mag een proces-verbaal verwachten, want ook voor hen is de zone 30 daar van toepassing”

“Op vraag van de stad Izegem werd het nieuwe mobiele flitstoestel door de politiezone aangekocht”, verduidelijkt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Met dit toestel kan geflitst worden op plaatsen waar met de flitswagen om praktische redenen geen controle kan uitgevoerd worden.”

“Zeker in schoolomgevingen, maar ook in een aantal straten waar we regelmatig opmerkingen krijgen over te hoge snelheid, kunnen we op die manier de snelheid controleren en op basis van de eerste resultaten blijkt de investering geen overbodige luxe”, zegt Himpe.

Half december kocht de politiezone RIHO het flitstoestel aan.