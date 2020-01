71 runderen in beslag genomen in Lichtervelde

In Lichtervelde zijn 71 runderen in beslag genomen op een landbouwbedrijf. En dat is uitzonderlijk. De dieren waren ernstig verwaarloosd. Eerdere waarschuwingen haalden niets uit.

De dieren waren ondervoed, hadden te weinig drinken en leefden in erbarmelijke omstandigheden. Achteraan de loods lagen zelfs dode dieren. De landbouwer negeerde eerder opgelegde maatregelen. Inbeslagname was de enige optie, zegt de Vlaamse dienst Dierenwelzijn. De runderen zijn gisteravond nog verkocht aan een veehandelaar. De opbrengst daarvan is voor de landbouwer. Het parket beslist later of de landbouwer vervolgd zal worden.