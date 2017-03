72 verkeersdoden in onze provincie in 2016

In 2016 is het aantal verkeersdoden op Vlaamse en Brusselse wegen teruggevallen tot 640, een daling van 13 procent ten opzichte van 2015 en een historisch laag cijfer.

Dat blijkt uit de verkeersbarometer van het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid).

West-Vlaanderen is de enige provincie die het aantal dodelijke slachtoffers niet kon terugdringen.

Bij ons vielen er 72 doden, en dat is een status quo. Wel is het aantal letselongevallen bij ons sterker gedaald, met 4%, van 5.105 naar 4.906, terwijl er in heel Vlaanderen en Brussel maar een daling met 0,5% is.

Vandaag is er in Brugge een congres rond verkeersveiligheid.