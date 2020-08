73-jarige die jongeman neerstak weer vrij

Toen een twintiger vorige week een vriend wilde bezoeken in een appartementsgebouw langs de Brugseweg in Ieper, liep dat bezoek volledig verkeerd.

Toen een 73-jarige bewoner de jongeman erop attent maakte dat zijn vriend niet aanwezig was, besloot de twintiger dan maar te wachten in de flat van de 73-jarige man. Toen de man dat weigerde, trapte de twintiger de deur van de flat in. Daarop dreigde de ongenode gast de 73-jarige aan te vallen. Ter verdediging greep de bewoner van de flat naar een mes en stak de jongeman in de buik. Het slachtoffer kon de flat nog ontvluchten, maar zakte op straat in elkaar.

Vijf dagen gevangenis

De 73-jarige man werd door de politie aangehouden voor poging tot doodslag, en bracht vijf dagen door in de gevangenis. Gisteren verscheen de man voor de raadkamer, die uiteindelijk de vrijlating van de 73-jarige dader beval.

Onder invloed

Het slachtoffer werd intussen ook verhoord en verklaarde dat hij onder invloed was toen hij het appartement van de 73-jarige man binnendrong.

Lees ook: