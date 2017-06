75 jobs in gevaar in Harelbeke

Het interieur- en schilderbedrijf Descamps in Harelbeke heeft de boeken neergelegd. Ruim 75 mensen verliezen daardoor wellicht hun job. Dat bevestigt ACV Bouw, Industrie en Energie.

Descamps was een familiebedrijf dat enkele jaren geleden werd overgenomen. Het bedrijf kampte al een tijdje met moeilijkheden en ook op familiaal vlak verliepen de dingen stroef bij een van de overnemers. De vakbonden zullen hun leden nu bijstaan om te zien wat hun rechten en plichten zijn in deze situatie. Er zijn ook twee curatoren aangesteld. Die kunnen uitkijken naar eventuele overnemers. Descamps had ook nog twee dochterbedrijven: D'Colers en D'Finishing. Ook die zijn failliet. Alles samen zijn ongeveer 75 jobs bedreigd.