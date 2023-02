7.500 bezoekers voor Horecabeurs Bredene

De Bredense Horecabeurs in het MEC Staf Versluys kreeg bijna 7.500 bezoekers over de vloer. Dat zijn er meer dan de ruim 6.000 bezoekers van vorig jaar. Het meeste bezoekers noteerde de beurs op de openingsdag.

Schepen Alain Lynneel kan tevreden terugblikken op een succesvolle horecabeurs: “Met deze cijfers zijn we bijzonder tevreden. Tijdens de beurs werden ook de lokale handels- en horecazaken in onze gemeente druk bezocht.”

De beurs heeft de voorbije jaren ook een stevige reputatie opgebouwd. Dit jaar kwamen duizenden horecaprofessionals uit alle hoeken naar Bredene. Daar krijgen ze een compleet overzicht van producten, services, de allernieuwste snufjes en de laatste trends.

Met meer dan 150 standhouders was de beurs in het MEC Staf Versluys ook dit jaar volledig uitverkocht. Uit een eerste rondvraag blijkt dat de standhouders over het algemeen tevreden zijn over de organisatie en de verkoop.

Volgend jaar staat de Horecabeurs opnieuw in het MEC Staf Versluys van 5 tot en met 8 februari.

