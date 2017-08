75.000 bezoekers voor Gouden Boomstoet

Er was zaterdagochtend nog wat twijfel door het wisselvallige weer, maar in Brugge is dit weekend de Gouden Boomstoet zonder problemen twee keer kunnen doorgaan onder grote publieke belangstelling.

De stoet verliep zowel zaterdag als zondag zonder incidenten. Over het hele weekend gezien kwamen meer dan 75.000 bezoekers naar Brugge. Ze konden zich vergapen aan ruim 1700 figuranten gehuld in Middeleeuwse kostuums.

De stoet brengt een feeërieke evocatie van de roemrijke episodes uit het Brugse en Vlaamse verleden. Er werd dit jaar voor een frisse en meer hedendaagse aanpak gekozen. Zo zat er deze editie meer dynamiek en actie in de stoet en werd het aantal taferelen ingekort van 72 naar 53 groepen.

"Dat de Gouden Boomstoet ook ver buiten de stadsgrenzen wordt gesmaakt, valt af te lezen uit het bezoekersaantal. De Praalstoet van de Gouden Boom wordt niet voor niets de ‘stoet der stoeten’ genoemd en is absoluut een hoogdag voor Brugge. Mijn dank gaat uit naar de vele vrijwilligers en alle medewerkers. Hier kunnen we nog 5 jaar van nagenieten.”, zo reageerde Burgemeester Renaat Landuyt na afloop van de tweede stoet.

De Praalstoet van de Gouden Boom, zoals het evenement officieel heet, zag het licht in 1907 als evenement bij de opening van de Zeebrugse haven. Deze traditie werd echter niet in stand gehouden en pas in 1958 werd de stoet opnieuw leven ingeblazen, naar aanleiding van Expo '58. Sindsdien wordt de stoet elke vijf jaar georganiseerd. De stoet van dit jaar was de dertiende editie.