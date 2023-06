8 leden motorbende No Surrender veroordeeld voor poging moord

In de zaak van een moordpoging bij motorclub No Surrender heeft de Brugse correctionele rechtbank een man uit Ardooie veroordeeld tot zeven jaar effectieve gevangenisstraf. Zeven andere toenmalige bendeleden kregen voor moordpoging celstraffen van drie jaar met uitstel tot vijf jaar effectief.

Pedro B. (52) werd op 15 december 2018 rond 4.30 uur 's morgens zwaar toegetakeld aangetroffen in een industriegebied in Moeskroen. De Bruggeling beweerde eerst dat hij door enkele onbekenden ontvoerd was, maar legde elf maanden later toch uit dat het ging om een afrekening binnen de West-Vlaamse chapter van motorclub No Surrender.

Bewerkt met bunsenbrander en klauwhamer

Het onderzoek wees uit dat het slachtoffer in het clubhuis in Zwevezele heel wat harde vuistslagen en schoppen te verwerken kreeg, omdat hij berichten zou gestuurd hebben naar de vrouw van een lid dat in de gevangenis zat. B. zou volgens de andere bendeleden ook geld uit de clubkas gestolen hebben. De vijftiger werd bewerkt met een bunsenbrander en kreeg een klauwhamer tegen zijn hoofd gegooid. Het openbaar ministerie vervolgde vijftien beklaagden en eiste op de zitting van 21 november 2022 tien jaar cel voor 'president' Angelo T. (48) en zes jaar voor zijn belangrijkste luitenanten.

Meteen in de boeien geslagen

De raadsman van Angelo T. vroeg tevergeefs om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen. De leider van de bende gaf toe dat hij een klap uitdeelde, maar zat volgens zijn advocaat Frank Scheerlinck al thuis in Ardooie tijdens het vervolg van de geweldpleging. Donderdagochtend werd de onmiddellijke aanhouding van T. bevolen, waardoor de voormalige president van No Surrender op de zitting in de boeien werd geslagen. Twee luitenanten kregen vijf jaar effectieve celstraf, maar moeten niet onmiddellijk naar de gevangenis.

