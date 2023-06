8 ton zwerfvuil uit zee gehaald bij schoonmaak scheepswrak SS Kilmore

Na de grote schoonmaak van het scheepswrak West-Hinder, was het de beurt aan het gezonken vrachtschip SS Kilmore. Het Britse vrachtschip kwam in 1906 in aanvaring en zonk naar de bodem van de Noordzee.

Een team van professionele duikers verwijderde 8 ton aan visnetten, vislood en ander marien zwerfvuil uit het scheepswrak. Met de resultaten van dit project willen minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid vissers en burgers op Wereldmilieudag aansporen om te vermijden dat afval in de zee terechtkomt.

Hotspot voor afval

Scheepswrakken zijn door hun driedimensionale structuur een verzamelpunt voor marien zwerfvuil. Via rioolputjes, waterlopen of door de wind worden jaarlijks grote hoeveelheden plastic afval naar zee getransporteerd. Een ander groot deel van het afval dat in de zeeën en oceanen terechtkomt, is afkomstig van toerisme, aquacultuur en visserij.

Spooknetten, die door vissers op zee zijn verloren of achtergelaten, blijven jarenlang ronddrijven in zee. Deze netten vormen een groot gevaar voor zeedieren, die erin verstrengeld raken en vervolgens verstrikken of verdrinken.

Dieren sterven

Daarnaast zien dieren plastic afval vaak als voedsel aan. Hun maag raakt daardoor gevuld met onverteerbaar plastic, dat geen voedingsmiddelen bevat. Ze stoppen met zoeken naar voeding, waardoor ze ernstig verzwakken of zelfs sterven.

Ook kleine stukjes plastics van minder dan 5 millimeter groot, worden ingeslikt door zeedieren. Deze plastic deeltjes komen vervolgens via de voedselketen op ons bord terecht. Microplastics zijn al aangetroffen in voedsel en dranken zoals mosselen, oesters, honing en kraanwater.

Hotspot voor biodiversiteit

Toch hebben de gezonken scheepswrakken ook een belangrijke ecologische waarde. Het wrak vormt een artificieel rif voor talloze zeedieren en is dus een hotspot voor fauna en flora.

Als kunstmatig rif biedt het wrak beschutting tegen vijanden. In de veilige omgeving kunnen soorten zich voortplanten, wat een positief effect geeft op de biodiversiteit in onze hele Noordzee.

