80 bedrijven gaan voor duurzaam bedrijventerrein

De bedrijven op Grensland in Menen en Wervik geven computers een tweede leven en kunnen overbodig kantoormeubilair bij de Kringloopwinkel aanbieden. Het zijn twee opvallende acties binnen 'Grensland is circulair' waarbij 80 bedrijven voor een duurzaam bedrijventerrein gaan.

De omvang en het soort acties zorgt voor een uniek project in Vlaanderen. Koen De Keyzer, Interieurbedrijf De Keyzer: “We zitten met een 70-tal mensen hier in de fabriek, waarvan er toch een twintigtal over een computer beschikken en die moeten regelmatig vernieuwd worden, om de vier à vijf jaar. Dus we hebben zeker genoeg materiaal voor dat circuit. Als we dat kunnen toewijzen aan mensen die het een tweede leven kunnen geven, dan is dat veel zinvoller, absoluut.”

Grensland Menen-Wervik sloot verder een unieke samenwerking af met de kringloopwinkel waar nu ook bedrijven terechtkunnen. Bart Vandenbussche, Kringloopwinkel Deltagroep: “De Kringloopwinkel is bij iedereen bekend van zijn activiteiten voor particulieren, waarbij mensen herbruikbare goederen kunnen schenken en kunnen kopen. Nu willen wij een volgende stap zetten in onze werking en in de evolutie van hergebruik, omdat we weten dat bij veel bedrijven nog heel wat goederen jammer genoeg op containers terechtkomen.” Het project zet verder in op afvalpreventie en opleiding om met circulaire grondstoffen te werken. Ook Klein Gevaarlijk Afval krijgt aandacht.

De bedrijventerreinvereniging krijgt voor dit duurzaam initiatief 100.000 euro subsidie van Vlaanderen, maar ook van de provincie en de POM West-Vlaanderen.