80 maanden cel voor pijpbom en zwaar geweld tegen zus

Op de zolder van Munther A. in Roeselare werd een half afgewerkte pijpbom ontdekt. Zijn tweelingbroer Ali A. kreeg 40 maanden cel met uitstel voor het geweld. Het openbaar ministerie had voor beiden 13 jaar gevangenisstraf gevorderd.

Volgens DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) was het wel degelijk mogelijk om de pijpbom op korte tijd af te werken. Het federaal parket is dan ook van oordeel dat het de bedoeling was om een aanslag te plegen met de pijpbom. Munther A. was ook in het bezit van vier alarmpistolen en van een kolomboor om daar echte vuurwapens van te maken.

De verdediging van Munther A. probeerde de feiten in Antwerpen te relativeren. "Het dossier wordt opgeblazen en zeker wat betreft de terroristische activiteiten", aldus meester Peter Gonnissen. Volgens hem diende de pijpbom om zijn hond op te leiden tot een soort politiehond.

De verdediging van Ali A. betwistte de slagen aan hun zus en schoonbroer op zich niet. Wel vroeg ze de vrijspraak voor alle terreurmisdrijven. Volgens meester Lorenzetti is er geen enkel bewijs van enige sympathie voor IS. Van een eventuele half afgewerkte bom bij zijn broer was Ali dan weer niet op de hoogte.

De rechtbank oordeelde dat van deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering inderdaad geen sprake was. Munther A. werd wel schuldig bevonden aan bezit van explosieven en aan voorbereidende handelingen voor een terroristische aanslag. Volgens de rechters was dat immers zijn enige mogelijke bedoeling met de pijpbom.

