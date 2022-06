80 plaatsen minder voor leerlingen BLO aan middenkust

Aan de middenkust verdwijnen 80 plaatsen voor leerlingen in het bijzonder lager onderwijs. De directie juicht extra middelen van de onderwijsminister toe, maar in de eerste 5 jaar helpt het niets aan de pijnlijke wachtlijst van kinderen die bijzonder onderwijs nodig hebben, zeggen ze.

"Er zijn dus geen capaciteitsmiddelen voorzien voor Oostende en wij hebben net een doorlichting gekregen die bewijst dat onze infrastructuur tekort schiet voor het aantal leerlingen", zegt Chris Vandecasteele van de directie Scholengroep Stroom.

"Wij gaan op 1 september onze school downsizen, waardoor de wachtlijst in Oostende veel groter zal worden. We hebben nu een capaciteit van 240 leerlingen. We gaan die downsizen naar 160 à 170. Dat betekent vanaf volgend jaar een leerlingenstop in het BLO en de vraag wordt almaar groter."

Bij "De Vloedlijn" in Oostende moeten ze nog zes jaar wachten op een nieuwbouw en tot dan moeten ze in het buitengewoon onderwijs in Oostende roeien met de riemen die ze hebben. Reguliere lagere scholen zullen niet meer kunnen doorverwijzen naar het buitengewoon onderwijs, ondanks de hoge nood aan extra plaatsen.