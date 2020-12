80 uur werkstraf voor agressie tegen politie na overtreding mondmaskerplicht

De politie sprak hem afgelopen zomer aan in Knokke-Heist. Kort daarop droeg hij zijn mondmasker nog altijd niet correct. Hij had blijkbaar al vijf covid-pv's opgelopen. Toen de politie hem daarom wilde oppakken, gedroeg hij zich agressief. Eén agente liep zelfs een spierscheur op toen ze de weerspannige verdachte in een houdgreep wilde nemen. De burgerlijke partij vorderde daarom een voorlopige schadevergoeding van 1.000 euro.

Niet agressief

Volgens de verdediging had de Brusselaar zijn mondkapje in eerste instantie even laten zakken om te roken. "Dat was dus geen probleem. Nadien plaatste hij het terug, weliswaar niet over de neus", zegt zijn advocaat. Tijdens de tussenkomst van de politie was hij naar eigen zeggen ook absoluut niet agressief. Hij voelde zich wel geviseerd en gediscrimineerd toen na enkele minuten een vijftal agenten rond hem kwam staan.

Uit de camerabeelden zou volgens zijn advocate blijken dat andere mensen voor identieke mondmaskerkwesties wel onmiddellijk mochten beschikken. Ten slotte ontkende Bilal M. dat hij zich schuldig maakte aan opzettelijke slagen en verwondingen.

Werkstraf

Hij krijgt een werkstraf van tachtig uur. Als hij die niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog acht maanden cel boven het hoofd. Aan het slachtoffer moet hij een voorlopige schadevergoeding van 200 euro betalen.