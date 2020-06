800 jobs op de helling bij horeca-wasserijen

Vooral het systeem van tijdelijke werkloosheid tot het einde van het jaar is voor hen belangrijk. De wasserijen zijn nog altijd niet heropgestart, en zo staan in onze provincie alleen al 800 jobs op de helling.

Van 120 ton naar niks

Horeca Serve in Zedelgem verhuurt en reinigt linnen voor hotels en restaurants, vooral in Brugge, Noord-Frankrijk en de kust. Maar nu ligt het bedrijf al maanden stil. De 40 werknemers zijn allemaal in tijdelijke werkloosheid. De sluiting van de horeca weegt ook hier bijzonder zwaar door. Stefaan Gouwy van Horeca Serve: "Als je weet dat het volume van 120 ton naar 0 kilogram teruggevallen is, en je weet ook dat leningen doorlopen. Machines zijn pas nieuw, alles geïnvesteerd, dan is dat natuurlijk voor het bedrijf een hele zware financiële dobber. Dat betekent ook dat het bedrijf naar de bank is moeten gaan om bijkomende middelen te krijgen om deze periode te overbruggen."

Essentiële sector

De horeca is ondertussen opnieuw opgestart, maar grote, rendabele volumes levert dat nu nog niet op voor horecawasserijen. En op financiële steun tijdens de crisis hebben ze ook amper kunnen rekenen. Philip Rebry, voorzitter federatie Belgische textielverzorging: "Voor onze sector heel specifiek zijn er heel weinig maatregelen voorzien, omdat wij vanaf dag 1 beschouwd werden als een essentiële sector, en er is vrij makkelijk van uitgegaan dat heel de sector geen steun of begeleiding nodig heeft, omdat ze toch mogen blijven werken. Natuurlijk, in de horeca zitten we met een heel specifiek probleem, als een bedrijf als dit helemaal stilvalt dan is de tewerkstelling in gevaar, de bedrijfsvoering."

Tijdelijke werkloosheid

In onze provincie dreigen 800 jobs verloren te gaan. De horecawasserijen zijn volledig afhankelijk van de horeca, en dus vragen ze ook dezelfde steunmaatregelen. Philip Rebry: "Wij denken zeer specifiek aan het behoud van het systeem van tijdelijke werkloosheid door overmacht tot het einde van het jaar. Dat is het meest acute, en meest noodzakelijke, ook voor onze sector."