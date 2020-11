800 lichtjes voor ziekenhuispersoneel

Het zorgpersoneel van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is dit weekend verrast met een hart van achthonderd theelichtjes. Ieder lichtje staat voor een arts of medewerker die in het ziekenhuis aan de slag is.

Het is een teken van verbondenheid en een signaal om iedereen moed in te spreken in deze moeilijk periode. Want na de vele solidariteitsacties tijdens de eerste coronagolf dreigt de aandacht voor het overbelaste zorgpersoneel wat te verslappen.

Matthijs Samijn: "Het is samen “deure doen” op zijn West-Vlaams. Allemaal samen verder doen om deze strijd tegen Covid aan te gaan. Het is niet leuk in deze lockdown. Maar ik moet wel zeggen dat hier in dit ziekenhuis iedereen er nog altijd voor gaat. Ik zie dat de mensen nog altijd veel kracht hebben en zeggen: we gaan dit overwinnen."

De theelichtjes krijgen een plekje in de binnentuin van het ziekenhuis. Zo heeft iedereen er zicht op. Het resultaat, een hartje en de initialen van het Sint-Andries ziekenhuis is spectaculair.