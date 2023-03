800 tractoren rijden dwars door West-Vlaanderen naar Brussel

Met de tractor naar school

Naast de actie in Brussel waren er ook steunacties in de provincie. Zo trokken kinderen van landbouwers met de tractor naar school vanmorgen. Soms gebeurde dat met de grote tractor van mama of papa. Ofwel kozen ze voor hun eigen speelgoedtractor zoals hieronder in de Vrije Basisschool De Driespan in Zevekote en ook in een school in Oostnieuwkerke.