800 West-Vlamingen doen mee met 'Dertig dagen minder Wagen'

Dat is niet alleen goed voor het klimaat maar ook voor je portefeuille, want de brandstofprijzen stijgen morgen opnieuw naar recordhoogtes. De bedoeling van 30 dagen minder wagen is zoveel mogelijk mensen te laten proeven van duurzame alternatieven zoals het openbaar vervoer en de fiets. Of voor wie minder dan 10.000km rijdt per jaar is ook autodelen zeker een optie.

De eerste editie van het initiatief haalt 5.000 deelnemers in Vlaanderen. 16 procent daarvan komt uit West-Vlaanderen. De campagne is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Meer info vind je hier.