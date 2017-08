800 XTC pillen gevonden in Dentergem

In een woning in Dentergem zijn bij een huiszoeking heel wat harddrugs gevonden. Een drugsdealer van 44 jaar en zijn vrouw van 37 zijn aangehouden.

De huiszoeking vond plaats aan de Tieltseweg in Dentergem. De man van 44 had een zaak in gevelbepleistering, maar die ging failliet, toch hield hij er een rijkelijke levensstijl op na. Afgelopen zaterdag op het festival Cirque Magique in Ledegem liep hij tegen de lamp met drugs op zak. Daarop volgde een huiszoeking waarbij een grote partij drugs waaronder 800 XTC-pillen gevonden werd. In de woning lag ook een grote som cash geld.

Hijzelf en zijn vrouw zijn aangehouden. Ze komen vrijdag voor de raadkamer in Kortrijk. Het afgelegen Dentergem heeft al langer een probleem van drugstrafiek.