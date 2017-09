80.000 kustappartementen wachten op duurzame renovatie

En volgens de POM is dat de ideale gelegenheid om nog sterker in te spelen op de noden van de vele senioren die aan zee wonen. Een nieuw project moet ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen aan de kust.

Inge Tailleu: "We stellen vast dat het voor een particulier zeker niet eenvoudig is om een appartement te renoveren. We wensen met dit project een concreet plan van aanpak te bieden dat de particulier een handvat biedt om zijn appartement duurzaam en kwalitatief te renoveren volgens de principes van langer zelfstandig thuis wonen."

De vastgoedmakelaars aan de kust stellen dan weer vast dat er al langer appartementen gerenoveerd worden aan de kust. Eigenaars kiezen sneller voor een renovatie dan voor een nieuwbouwproject. De meeste appartementen aan zee dateren ook uit de jaren ’70 en ’80 en flats worden na een opknapbeurt sneller verkocht.