Tot 800.000 eieren in de vuilbak. Dat is de trieste balans die ze bij Eierhandel De Vloo in Veurne moeten opmaken na de hele fipronil heisa. En mogelijk worden dat er nog meer.

De band rolt opnieuw bij eierhandel De Vloo, maar de balans van de fibronilcrisis is nog niet rond. Het bedrijf moest, net als veel andere, ruim anderhalve week dicht. Bij Willy werden waarden gevonden van 0,007 milligram fipronil per kilogram. 0.002 milligram meer dan de Europese norm. Op de exacte balans is het nog even wachten, maar hier verwachten ze toch een verlies van ruim 200.000 euro. Een container met anderhalf miljoen eieren is nog onderweg naar Afrika. Wat er met die eieren moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Het is nog afwachten of de schade ergens kan worden gerecupereerd is.