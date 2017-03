81 honden in beslag genomen

Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

81 honden zijn in beslag genomen en werden ondergebracht in asielcentra in West-Vlaanderen, onder meer in dierensasiel De Leiestreek in Zwevegem. Het gaat om rashonden:

dalmatiërs, cocker spaniëls en beagles.

Er komen al jarenlang klachten tegen de kwekerij, die ook al vijf keer haar erkenning verloor. De dieren zouden verwaarloosd zijn en de hygiëne is ondermaats. Onlangs kreeg de eigenares een uitbatingsverbod, maar ze bleef gewoon verder doen. Daarop besliste Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om de kwekerij te ontruimen.

De uitbaatster verzette zich gisteren hevig tijdens de ontruiming en moest zelfs even in de boeien worden geslagen.