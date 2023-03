8.500 kandidaten op wachtlijst voor strandcabine in Knokke-Heist

Wie de komende jaren een strandcabine wil huren in Knokke-Heist is eraan voor de moeite. 8.500 kandidaten staan op de wachtlijst, terwijl elk jaar maar 2 of 3 cabines vrijkomen.

De kustgemeente sluit de wachtlijst dan ook af. Ze bekijken hoe ze de 3.400 beschikbare cabines in de toekomst anders kunnen toewijzen. Nu is een standplaats voor een seizoen spotgoedkoop, wellicht verandert dat. Burgemeester Piet De Groote: "Er zijn afspraken dat het strand maar voor maximaal 50 procent bezet kan zijn. En dat kan bezet zijn door stranduitbaters, sportclubs en strandcabines die gezet worden. Er moet altijd 50 procent toegankelijk zijn voor het publiek. Er kunnen er echt geen meer bij."

Zo goed als elke kustgemeente werkt met een wachtlijst voor strandcabines: In Zeebrugge bijvoorbeeld staan er 135 mensen in de rij, in Blankenberge zijn dat er 335. Maar 8.500 wachtenden, dat heeft geen zin meer, vinden ze in Knokke-Heist. "Vóór corona hadden wij 150 tot 200 opzeggingen per jaar. Dan konden we dat geregeld aanvullen. Maar sedert corona hebben wij geen opzeggingen meer. Maximum één tot twee mensen die hun strandcabine opzeggen. Dat wil zeggen dat we die wachtlijst niet kunnen doen dalen. Integendee, er komen er bij. Daarom zeggen wij stop."

Wel nog cabines via badkarhouders, maar wel veel duurder

Als je een plaats op het strand wil huren zonder cabine, varieert de prijs van 54 euro per jaar in De Panne, tot 230 euro in Knokke-Heist. Daarop kun je dan je eigen cabine op zetten. Het zijn die plaatsen die zo sterk overbevraagd zijn. Een cabine huren via een strandbarconcessiehouder, kan wel nog, maar die is duurder, tot 2.600 euro per seizoen. En ook daar begint de vraag groter te worden dan het aanbod.

Knokke-Heist wil hoe dan ook een ander systeem uitdokteren. Alle cabines in concessie geven aan zo'n badkarhouder is daarbij een optie. Maar dat zou alles dus een pak duurder maken.