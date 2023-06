9 ooievaarsjongen in Het Zwin geringd

In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist krijgen 9 ooievaarsjongen vandaag een ring om de poot. De jongen zijn nu groot en sterk genoeg daarvoor.

Met een hoogtewerker haalde een medewerker van het Zwin de jongen vanmorgen één voor één uit het nest. Op de grond werden ze gewogen en gemeten en kregen ze een uniek nummer om de poot. De ooievaars wegen een kleine drie kilo en vliegen binnenkort uit. Ze overwinteren in Spanje of vliegen zelfs tot in Afrika.

Het ringen van de jongen had veel bekijks.

