9 restauratieprojecten in onze provincie krijgen premie

9 restauratieprojecten in onze provincie krijgen samen bijna 900.000 euro van de Vlaamse overheid. Het gaat om een premie om het erfgoed in een goeie staat te houden.

Het gaat onder andere om de modernistische architectenwoning van Georges Vandenbussche in Tielt. De woning is ontworpen in 1964 door Konstrukto en Marc Verkest. Voor de restauratiewerken aan de buitenkant is een premie van 100.000 euro toegekend. The New York Times beschreef het pand ooit als een modernistisch meesterwerk. Sinds 2008 is het beschermd als monument.

Alle negen projecten die een premie krijgen, kan je hieronder bekijken.

Stal van Hoeve 't Boerenhof in Knokke-Heist gerestaureerd

De imposante koeienstal stortte een tijdje geleden in en wordt nu terug opgebouwd. De naastgelegen bergschuur is bijna volledig gerestaureerd en zal op discrete wijze verbonden worden met de koestal. De bergschuur en de koeienstal zullen samen of afzonderlijk kunnen functioneren, eventueel in functie van handels- en horeca-activiteiten op de rest van de site. Voor de restauratiewerken is een premie van 80.966,80 euro toegekend.

De historische hoeve ’t Boerenhof in Heist dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de 18e eeuw en is daarmee het oudste gebouw in Heist. De hoeve gaat terug op een 12de-eeuwse tiendenschuur van de Sint-Bertijnsabdij van Sint-Omaars. De plek is heel belangrijk voor de geschiedenis van Heist omdat de eerste bewonerskern uit de streek zich hier situeerde in het zogenaamde gehucht Coudekercke. Ernaast stond de oude (eerste) kerk met er rond het kerkhof. Alleen de pastorie heeft de tijd getrotseerd. ’t Boerenhof werd in 1971 beschermd als monument.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/58527

Heropbouw van Hotel Aux armes de France in Kortrijk

Hotel Aux armes de France stortte enkele jaren terug gedeeltelijk in. Door de gevaarlijke instabiliteit van het pand werd het monument geschoord, en deels gedemonteerd. Hotel Aux armes wordt nu herbouwd met behoud van de bewaarde delen (voor- en achtergevel) en reconstructie van de dragende structuur en dakvorm. Daarmee wordt de essentie van de erfgoedwaarde van het gebouw hersteld. In een tweede restauratiefase worden het schrijnwerk en de gevel van het monument opgeknapt. Het gelijkvloers krijgt een commerciële invulling en op de verdiepingen komen appartementen. Voor de restauratiewerken is een premie van 88.034,80 euro toegekend.

Hotel Aux armes de France heeft een eclectische gevel die dateert uit de late 19e eeuw. Vooral de 18e-eeuwse tuinvleugel in rococostijl is uitzonderlijk. Meer dan honderd jaar was er een pelsenwinkel in het monument ondergebracht. Het gebouw is sinds 1996 beschermd als monument.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/60137

Restauratiewerken aan architectenwoning Georges Vandenbussche in Tielt

De nieuwe eigenaars willen de architectenwoning van Georges Vandenbussche opknappen. In een eerste fase zorgen ze ervoor dat het monument opnieuw water- en winddicht is: het dak wordt volledig vernieuwd en het buitenschrijnwerk gerestaureerd. Ook de tuin nemen ze onder handen: de bomen krijgen een onderhoudssnoeibeurt. In een volgende fase krijgt de binnenkant aandacht, onder ander door het restaureren van het vast meubilair. Voor de restauratiewerken aan het exterieur is een premie van 100.000 euro toegekend.

Architectenbureau Konstrukto uit Tielt ontwierp samen met Marc Verkest in 1964 deze modernistische woning met grote omgevende tuin voor architect Georges Vandenbussche. De Amerikaanse krant The New York Times beschreef het pand als een ‘modernistisch meesterwerk’. Sinds 2008 is het beschermd als monument.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/86718

Restauratie voor Sint-Jansgasthuis in Veurne

Het Sint-Jansgasthuis in Veurne herbergt vandaag een basisschool. De school zorgt op regelmatige basis voor onderhouds- en restauratiewerken aan het complex. In 2014-2015 werd het monument grondig gerestaureerd. Nu zijn werken aan de inkom, de trap en de kapel nodig. De afwerkingslagen bladderen af en er is een vochtprobleem onder de trap en in de kapelmuur. Ook de monumentale trap moet dringend gerestaureerd worden zodat deze opnieuw zijn functie kan vervullen. Tenslotte wordt de plankenvloer in de sacristie hersteld. De inkom en de traphal zorgen ervoor dat klaslokalen, het nieuw ingerichte onthaal en secretariaat en het directiebureau met elkaar verbonden zijn. De kapel en sacristie krijgen na de restauratie opnieuw een functionele bestemming. Voor de restauratiewerken is een premie van 68.487,32 euro toegekend.

Het Sint-Jansgasthuis in Veurne is een statig dubbelhuis op de Houtmarkt onder een mansardedak, in laat-rococostijl. Het gasthuis wordt al in 1255 voor het eerst vermeld. De oorspronkelijke vestigingsplaats was buiten de stadsmuren, ter hoogte van de Noordpoort. Na de verwoesting door de geuzen werd het gasthuis in het begin van de 17e eeuw binnen de stadsmuren overgebracht. Door de vervallen toestand werd het gebouw in 1769-1770 heropgebouwd in zijn huidige vorm. Het chronogram onder het fronton verwijst hiernaar. Van het interieur zijn de kapel (incluis meubilair), de inkom- en traphal met monumentale trap mee beschermd als monument.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/16710

Restauratie van gevels en daken van het 't Hof Van Maldeghem in Brugge

't Hof Van Maldeghem in Brugge staat al geruime tijd leeg. Met de restauratie van de gevels en bedaking komt hier een einde aan. Het Hof van Maldegem maakte, samen met twee aanpalende niet-beschermde gebouwen, doorheen de eeuwen deel uit van een grotere site die bijna volgebouwd was geraakt achteraan. Na de doordachte sloop van een hoop minder waardevolle uitbreidingen en aanbouwen, worden de panden nu gerestaureerd en verbouwd tot ééngezinswoningen met tuin. Voor de restauratiewerken is een premie van 80.729,06 euro toegekend.

‘t Hof Van Maldeghem heeft drie bakstenen trapgevels en dateert uit de tweede helft van de 16de eeuw. De gevels en bedakingen van het pand werden in 1974 geklasseerd als beschermd monument.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/81887

Interieurwerken aan de Kloosterkerk van de zusters redemptoristinnen in Brugge

De kloosterkerk van de zusters redemptoristinnen in Brugge zal in gebruik worden genomen door de Stedelijke Academie. Ze zal gebruikt worden als atelierruimte en kunstenlab. De delen van het aanpalende kloostergebouw zijn al in gebruik als leslokalen.

Tijdens de lopende restauratiewerken is gebleken dat een ernstige zwamaantasting de interieurafwerking en structurele delen van het kerkgebouw heeft aangetast. Het pleisterwerk, stucwerk en staffwerk wordt nu hersteld naar identiek model op de nieuwe gereconstrueerde gewelfstructuren. Ook metselwerk wordt hersteld net als kroonlijsten en bakgoten aan de langsgevels van de kerk. Ook zijn er herstellingswerken nodig aan het houtwerk in het interieur, onder meer aan het doksaal en de bidkapel. Voor de restauratiewerken is een premie van 79.876,21 euro toegekend.

In vele steden en ook in Brugge is het grote aantal kloosters één van de opvallende kenmerken van het stadslandschap tijdens het Ancien Regime. Het veertigtal kloosterorden en abdijen dat zich in Brugge door de eeuwen heen vestigde binnen de stadsomwalling, liet niet alleen imposante bouwwerken achter, maar ook uitgestrekte gronden die ze bewerkten en onderhielden. Het klooster van redemptoristinnen werd in Brugge gesticht in 1841 en bleef actief tot 2004. De kerk van het klooster is het eerste voorbeeld van vroege neogotiek in Brugge. De kerk is van uitzonderlijk kunsthistorisch belang door de rol die ze heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de neogotiek in België en op het gehele continent.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/82005

Restauratiewerken aan de parochiekerk Sint-Jan-Baptist in Menen

De dakbedekking van de parochiekerk Sint-Jan-Baptist is volledig versleten. Het dak lekt waardoor schade aan het interieur ontstaat. Daarom wordt de dakbedekking van de tentdaken vernieuwd, net als de koperen goten en de regenafvoeren. De dakstructuur wordt nagekeken, nadien plaatst men een onderdak en isolatie. Voor de restauratiewerken aan het exterieur is een premie van 148.094,40 euro toegekend.

De kerk werd gebouwd in 1961-1964 voor de wijk Ons Dorp. De kerk heeft een hartvormige plattegrond en een rond afgesloten koor. Het portaal bevindt zich in een voorgebouwde klokkentoren met vierkante plattegrond en open klokkenverdieping. Het geheel is van staal, beton en glas in beton, waarbij het betonskelet met witte baksteen is bekleed. De kerk is overdekt door een metalen kap, belegd met blauwgeglazuurde tegels.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/55771

Restauratie van drie zeedijkvilla’s in Oostende

Het meisjespensionaat en drie zeedijkvilla’s in Oostende waren eigendom van een school en werden recent verkocht aan een projectontwikkelaar. Die ontwikkelaar bouwt nieuwbouwappartementen op het schoolterrein. De drie zeedijkvilla’s worden herbestemd naar luxeappartementen waarbij de waardevolle interieurelementen en de voorgevel en de bedaking worden gerestaureerd en gerenoveerd naar de normen van vandaag. Het metselwerk, de natuursteen en het pleisterwerk worden hersteld. Ook de gevels worden opgeknapt. In een volgende restauratiefase wordt het buitenschrijnwerk in de voorgevel dat niet meer origineel is vervangen door nieuw schrijnwerk, wel naar de oorspronkelijke indeling. Er worden tegelijkertijd balustrades aangebracht geïnspireerd op de oorspronkelijke gietijzeren balustraden. Voor de restauratiewerken is een premie van 100.000 euro toegekend.

Het meisjespensionaat en de drie eclectische zeedijkvilla’s zijn een zeldzaam restant van Belgische zeedijkarchitectuur uit de belle epoque. De panden behoren tot de eerste bebouwing in uitvoering van het prestigieuze 'Project North' uit 1895. De stadshuizen waren afgestemd op een mondain publiek. Ze hadden balkonvensters en erkers die het uitzicht op zee verzekeren in alle weersomstandigheden. In hetzelfde mondaine kader past de statige, neoclassicistisch getinte zeedijkgevel van het voormalige, exclusieve meisjespensionaat Sacré Coeur. Het geheel is sinds 2002 beschermd als monument.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/56981

Restauratie van drie parkbruggen op Kasteeldomein Casier in Waregem

De werken aan de parkbruggetjes kaderen binnen de algemene restauratie en herwaardering van het park. In het verleden werd al een doorgedreven parkherstel uitgevoerd, werden afsluithekken, kapel en het koetshuis gerestaureerd en vonden onderhoudswerken plaats in het kasteel. Nu worden de drie parkbruggen gerestaureerd. Na de restauratie wordt het opnieuw mogelijk om de historische wandeling doorheen het park te maken. Voor de restauratiewerken is een premie van 150.167,53 euro toegekend.

De bescherming van het Kasteeldomein Casier in Waregem omvat het landhuis, het koetshuis met oranjerie en de aanleunende hondenkennel, het hekwerk aan de Stationsstraat, de waterpartijen met eilanden en bruggen, de ijskelder en de Onze-Lieve-Vrouwkapel.

Het kasteelpark is beschermd als stadsgezicht. Het bezit prachtige groepen oude bomen, beschikt over vijvers met fonteinen, en heeft goed onderhouden wandelpaden en groen. In 1986 werd de ijskelder van het kasteel ingericht tot vleermuizenreservaat.